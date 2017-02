ASM : Falcao voulait envoyer balader Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

A la pointe de la meilleure attaque d’Europe, Radamel Falcao semble bien parti pour retrouver son meilleur niveau à l’AS Monaco.

Celui qui faisait de lui l’un des attaquants les plus redoutés lorsqu’il évoluait au FC Porto ou à l’Atlético Madrid, et qu’il avait brutalement perdu en janvier 2014. Rappelons que le Colombien avait été victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou qui l’avait privé du Mondial 2014. Le début d’un parcours difficile pour celui qui a tenté de retrouver le premier plan en prêt à Manchester United et à Chelsea, sans succès.

De quoi se poser des questions pour Falcao, très affecté pendant cette période. « C’est le pire moment de ma carrière, s’est souvenu El Tigre dans une vidéo publiée par l’ASM. J’ai passé des moments difficiles après mon opération où j’ai pensé à abandonner. Mais j’ai réussi à repartir de l’avant et garder espoir en l’avenir. » Heureusement pour le club de la Principauté, qui avait misé plus de 40 millions d’euros pour son transfert.