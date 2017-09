ASM : Falcao l'avoue, il veut mettre Neymar et Cavani à l'amende

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Depuis l’arrivée des stars offensives avec le nouveau PSG, le classement des buteurs de Ligue 1 a pris un nouveau virage. Finies les saisons avec un meilleur réalisateur qui atteignait péniblement la barre des 20 pions, c’est désormais l’objectif des 40 buts qui est dans le viseur. Zlatan Ibrahimovic (38 en 2015-16) et Edinson Cavani (35 buts en 2016-17) s’en sont approchés, et c’est peut-être à ce niveau que se trouvera le Soulier d’Or de notre Ligue 1. Avec neuf buts en six matchs, Radamel Falcao compte bien avoir son mot à dire face aux superstars parisiennes que sont Mbappe et Neymar, et surtout le goleador Edinson Cavani.

« Meilleur buteur ? Je lutte pour ça. Etre meilleur buteur, j’aimerais ça, tous les attaquants en rêvent, mais c’est encore trop tôt. Cette année, je suis à neuf buts en septembre, j’ai le temps, j’espère continuer comme ça et on verra où j’en suis en fin de saison », a prudemment avancé le Colombien, qui sait que le PSG est une véritable machine à buts, même si à Paris, avec des collègues aussi efficaces et décisifs que Mbappé et Neymar, Cavani pourrait aussi voir sur le long terme son total baisser un peu.