ASM : Fabinho veut faire chuter son courtisan préféré

Dans : Monaco, PSG, Ligue 1.

À un peu moins d'une semaine du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, Fabinho a fait un point sur l'état de forme de l'AS Monaco alors que la préparation estivale bat son plein.

Samedi prochain, Monaco et le PSG s’affronteront à Tanger pour s'adjuger le premier titre de la saison. Entre le champion de France en titre et le vainqueur de la Coupe de France, la bataille s'annonce rude, surtout que les deux formations ne seront pas à 100 % de leurs moyens. Mais en bons compétiteurs qu'ils sont, tous les joueurs seront sur le terrain pour gagner. Et le club de la capitale devrait avoir la faveur des pronostics puisque l'ASM est à la recherche de nouveaux automatismes, après avoir perdu trois de ses titulaires au mercato (Bernardo Silva, Bakayoko, Mendy). Une saignée qui s'est faite ressentir pendant la préparation, et notamment lors de la défaite contre le Sporting samedi dernier (1-2). Mais ceci n'inquiète pas Fabinho.

« C’est dommage d’avoir concédé cette défaite. Nous voulons toujours gagner. Les matchs amicaux sont faits pour progresser. Contre le Sporting il nous a manqué un peu de fraîcheur. L’équipe est de mieux en mieux, nous prenons l’habitude de jouer ensemble. Les automatismes se créent avec les nouveaux joueurs arrivés cet été. C’est juste une question de temps. Avec la qualité de tous nos joueurs, cela va vite devenir naturel entre nous. Nous avons encore une semaine pour travailler un peu plus, peaufiner les derniers détails. L’objectif est d’être au top le 29 juillet pour le Trophée des Champions », a déclaré, sur le site de son club, le milieu de terrain brésilien, qui rêve donc d'offrir un nouveau trophée à Monaco au nez et à la barbe du PSG, un club qui le courtise durant ce marché estival.