ASM : Fabinho récolte une note très rare face à City

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Quel changement de dimension pour Fabinho, arrivé à Monaco par le biais d’un prêt et en tant que deuxième latéral droit. Leonardo Jardim l’a progressivement replacé dans l’axe devant la défense, et le Brésilien s’éclate littéralement. A une partition impeccable sur le plan de la récupération et la distribution du jeu, l’éphémère joueur du Real Madrid (un match disputé lors de son prêt en 2012-13) a ajouté un but et une présence impressionnante. Sans surprise, il a dans presque toute la presse européenne été le mieux noté des Monégasques, devant la fusée Mbappé, Bakayoko ou Lemar. L’Equipe lui a collé un très rare 9/10, faisant de lui le nouveau monstre de cette équipe monégasque, tant Fabinho a réalisé un sans faute contre City.