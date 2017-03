ASM : Domenech réserve une place au Mondial 2018 pour Mbappé

Dans : Monaco, Equipe de France.

Finaliste du dernier Euro, l’équipe de France possède déjà un niveau de premier ordre. Mais l’avenir semble pouvoir lui appartenir avec l’éclosion de nombreux jeunes joueurs très prometteurs. On parle notamment d’Ousmane Dembélé à Dortmund, d’Adrien Rabiot au PSG, de Moussa Dembélé au Celtic ou plus récemment de Kylian Mbappé qui cartonne avec Monaco. Il y a un énorme gouffre à franchir entre des débuts particulièrement appétissants, et une confirmation sur la durée au plus haut niveau, puisqu’on ne compte plus les espoirs déchus, et ce dans tous les pays du monde. Mais concernant Mbappé, on ne sait pas encore si c’est une bonne nouvelle ou pas, mais Raymond Domenech le voit aller très haut et très vite, au point d’être au rendez-vous pour la Coupe du monde en Russie dans un peu plus d’un an.

« Mbappé au Mondial 2018 ? Tout à fait. Je fais le pari Mbappé pour son insouciance, sa fraîcheur et le fait qu'il peut apporter un plus. Mais encore une fois, il faut faire attention... Je l'ai vécu en 2008. Je ne dirais pas qu'il y avait deux clans, mais il y avait les anciens d'un côté et les jeunes de l'autre. Ces jeunes s'imaginaient déjà là haut et ils n'y sont jamais arrivés. En France, on a toujours ce truc avec les anciens... Les Allemands ne se posent pas de questions sur l'âge. Il est bon, il joue. Il n'est pas bon, il reste chez lui. Dans une grande compétition, il faut des gens qui ont un peu de vécu, sinon c'est un feu de paille et ça devient n'importe quoi », a prévenu l’ancien sélectionneur national, qui peut faire confiance à Didier Deschamps pour trouver le juste milieu, même si des joueurs comme Umtiti, Kimpembe, Rabiot, Dembélé et donc Mbappé vont commencer à frapper à la porte de plus en plus franchement.