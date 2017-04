ASM : Dirar le regrette, Monaco a trop respecté le PSG

Dans : Monaco, Coupe de la Ligue, Coupe, PSG.

Nabil Dirar (joueur de Monaco après la défaite contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue : « On ne s’attendait pas vraiment à ça. Ramasser quatre buts dans une finale. On pouvait faire mieux, on a trop respecté cette équipe. On les a trop laissés jouer, ils ont pris confiance. Quand on donne de la confiance à une équipe comme celle-là, on le paye cash »