ASM : Cette saison, Monaco passe son temps à humilier le PSG

Vainqueur de son huitième de finale contre Manchester City (3-1 au retour), l’AS Monaco devient le dernier représentant français en Ligue des Champions.

Un scénario inattendu et probablement douloureux pour le Paris Saint-Germain. Car après l’exploit de l’ASM, on imagine que la déroute à Barcelone (6-1) doit resurgir dans l’esprit des Parisiens. Et si ce n’est pas le cas, Pascal Praud est là pour leur rappeler à quel point le club de la Principauté leur vole la vedette depuis le début de la saison.

« Monaco a humilié Paris, a osé le blogueur de Yahoo Sport. Monaco a réussi en 2017 ce que Paris a raté en 2016 : éliminer Manchester City. Monaco a humilié Paris parce que l’équipe a compris que le match retour d’un huitième de finale de Ligue des Champions compte davantage que le match aller. Monaco a humilié Paris parce que cette bande de jeunes joueurs (huit d’entre eux au coup d’envoi n’avaient pas dépassé 23 ans !), cette bande-là a prouvé que l’expérience est un peigne pour les chauves comme répète à l’envi mon ami Eugène Saccomano. »

Et ça pourrait être pire...

« Monaco humilie le PSG chaque semaine quand il gouverne la Ligue 1, quand il marque plus de trois buts par match, quand il gagne contre le club de la capitale au match aller et ne perd pas au retour, a énuméré le journaliste. J’imagine l’émir à Doha, dévasté de chagrin dans son palais des milles et une nuits, qui apprend que Monaco passe le tour quand Paris reste à quai. (...) Vous imaginez une victoire de l’ASM en Coupe de la Ligue et une première place en Ligue 1 ? Ce ne serait plus une humiliation mais un désastre, un tremblement de terre, un cataclysme. » Déjà agacé, le président Nasser Al-Khelaïfi ne le supporterait pas.