ASM : Après le Barça, Jardim annonce la remontada de Monaco

Dans : Monaco, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Après l’élimination du Paris Saint-Germain, il ne reste plus qu’un seul représentant français en Ligue des Champions, à savoir l’AS Monaco.

Même si le club de la Principauté doit d’abord préparer la venue des Girondins de Bordeaux samedi (16h45), Leonardo Jardim a quand même accepté d’évoquer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City mercredi (20h45). Confiant, le Portugais croit ses hommes capables de remonter le retard de deux buts du match aller (5-3). D’autant que la « remontada » du FC Barcelone face au PSG lui a visiblement donné des idées.

« Ma priorité entre le championnat et la Ligue des Champions ? Je ne choisirai pas. On va tout jouer à fond. J'aime beaucoup être devant en championnat, on travaille pour ça. Et puis on a une finale de la Coupe de Ligue. Et en Ligue des Champions, on peut faire notre "remontada", nous aussi. On veut tout jouer », a annoncé l’entraîneur monégasque, au risque d’agacer les Parisiens avec un mot devenu insupportable dans la capitale...