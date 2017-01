ASM : Adama Traoré part en prêt au Portugal

Dans : Monaco, Mercato.

Grand espoir du football malien et pépite déniché par Monaco à Lille pour 14 ME en juillet 2015, Adama Traoré ne parvient pas à s’imposer sur le Rocher en raison de l’énorme concurrence au poste de milieu offensif. Avec seulement cinq apparitions en Ligue 1, pour deux buts tout de même, le Malien va aller chercher du temps de jeu ailleurs et a été prêté à Rio Ave, en D1 portugaise.