ASM : A 190 ME, Monaco lâche Mbappé au Real...ou au Barça

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

Ce jeudi, l’AS Monaco s’est officiellement plaint des procédés illégaux utilisés par plusieurs clubs européens pour tenter de séduire Kylian Mbappé.

Selon certaines indiscrétions, cela concernerait surtout le PSG et Manchester City, qui draguent le joueur et son entourage sans passer par le club de la Principauté. Malgré sa volonté de faire venir l’attaquant français, le Real Madrid ne serait pas concerné par ces menaces. Car le club de la capitale espagnol discute bien à ce sujet avec le champion de France, alors que de la place vient d’être faite devant avec le départ d’Alvaro Morata pour Chelsea.

Ce vendredi, Marca affirme ainsi que la Maison Blanche a officiellement demandé à Monaco quel était le prix pour négocier le transfert de Kylian Mbappé. La réponse n’a pas été négative. Il « suffira » en effet de débourser 190 ME pour s’offrir les services du jeune buteur de l’ASM. Un montant qui aurait, et on peut le comprendre, refroidi les ardeurs du Real Madrid. Surtout que, pas folle, la presse espagnole évoque désormais une éventuelle offensive du FC Barcelone pour Mbappé, qui serait rendue possible par la vente de Neymar au PSG pour 222 ME. Des chiffres qui peuvent donner le vertige, même si Monaco espère que rien de tout cela ne se passera, histoire de conserver son international français encore une saison de plus.