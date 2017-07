Officiel : Guido Milan quitte Metz pour le Mexique

Dans : Metz, Ligue 1, Mercato.

Arrivé au FC Metz en 2012, Guido Milan ne jouera pas la prochaine saison sous le maillot du club lorrain. En effet, dans un communiqué, Metz a annoncé le départ du défenseur argentin de 30 ans, lequel va rapidement s'engager avec le club mexicain de Veracruz. « Pas de doute, Guido Milan fait désormais partie des joueurs dont le parcours restera gravé dans l'histoire du club à la Croix de Lorraine. Au cours de ses cinq années passées en Moselle, le numéro 5 aura aussi marqué le club et les supporters messins par sa grande disponibilité et sa gentillesse. Merci Guido pour ces cinq années imprégnées d'un grand professionnalisme et bonne chance pour ce nouveau challenge dans le championnat mexicain ! Une chose est sûre : Grenat un jour, Grenat toujours ! », indique le FC Metz.