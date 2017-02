Metz : Une victoire en or, mais un « score pourri »

Dans : Metz, Ligue 1.

Philippe Hinschberger (entraîneur de Metz après la victoire contre Dijon): « On a fait notre match, dans l'ensemble, même en première période. On a eu des occasions, on aurait mérité d'arriver à la pause avec un but d'avance. Mais on a manqué de conviction, comme si on n'avait pas envie de terminer nos actions, de finaliser. Le but qu'on a marqué en début de deuxième période nous fait du bien, le penalty nous a libérés. C’est simplement dommage qu'on encaisse ce but. 2-0, c'est un bon score mais quand on encaisse un but, ça devient un score pourri. Ce but encaissé nous a remis dans nos petits souliers. Je remarque que sur l'année 2017, on encaisse beaucoup moins de buts. Il y a une prise de conscience, un peu de réussite mais surtout, on a un autre visage. »