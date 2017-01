Metz : Un rouge, ça va, deux rouges, ça fait trop de dégâts

Dans : Metz, Ligue 1.

Philippe Hinschberger, entraîneur de Metz après la défaite face à Angers 2-1 : « C'est une mauvaise soirée. C'était déjà dur à 11, ça l'a été encore un peu plus à 10, c'est devenu impossible à 9. Je ne veux pas parler des expulsions, ce sont les décisions de M. Abed. La première (de Renaud Cohade) me gêne un peu dans le sens où elle est prise en deux temps. Renaud (Cohade) est un élément important de notre équipe mais avant ça, on avait raté notre première mi-temps, on n'était pas dedans, on s'est fait bouger par Angers. On a fait une première mi-temps famélique et on n'a même pas été capable de tenir notre égalisation miraculeuse quelques minutes. J'attendais autre chose dans le contenu».