Metz : Pierre Ménès et les moqueries sur Diabaté

Dans : Metz, Ligue 1.

Ancien attaquant atypique de Bordeaux, Cheick Diabaté possède clairement un style à lui, avec sa vista qui lui permet de marquer des buts improbables, ses dribbles chaloupés, mais aussi parfois un déchet énorme qui fait le bonheur des bêtisiers. Néanmoins, l’attaquant malien de 28 ans est revenu en Ligue 1 du côté de Metz, et c’est là où il se sent le mieux. Dès son premier match face à Montpellier ce samedi, il a inscrit un doublé, et permis aux Grenats de sortir la tête de l’eau (2-0). Et ça, ça vaut bien toutes les moqueries du monde pour Pierre Ménès.

« En soirée, Diabaté s’est rappelé au bon souvenir de la Ligue 1 en s’offrant un doublé dès son premier match avec Metz, devant une formation montpelliéraine totalement fantomatique. On aime bien se moquer de lui mais à l’arrivée, l’ancien Bordelais marque des buts. Il a été pris pour ça par les Lorrains et il a tout de suite répondu présent », a confié le consultant de Canal+ à propos d’un joueur qui a laissé des souvenirs mitigés à Bordeaux, notamment en raison de très nombreuses blessures.