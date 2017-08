Metz : Pas de panique à bord pour Hinschberger

Dans : Metz, Ligue 1.

Philippe Hinschberger, entraîneur de Metz, après la défaite à Bordeaux (2-0) : « C'est vraiment dommage que l'on prenne ce but à la 44e, la semaine dernière, c'était pareil. Ce sont des buts qui sont mal placés, cela nous fait mal de revenir à la mi-temps avec ce score sur le seul tir de Bordeaux de la première mi-temps, même s'ils ont toujours essayé. On n'a pas senti qu'on était en danger. En seconde mi-temps, cela a été plus compliqué et après le deuxième but, c'est devenu très difficile. Il nous manque de la percussion dans les 30 derniers mètres. Il ne faut surtout ne pas paniquer et garder confiance ».