Metz - OL : Metz prépare quand même un huis clos

Dans : Metz, Ligue 1, OL.

Il faudra attendre le 26 mars pour savoir ce que décidera la Commission Supérieure d'Appel de la FFF suite à la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP, laquelle a décidé de donner à rejouer à huis clos le match entre Metz et l'OL avec en plus une perte de deux points au club lorrain. Tout cela fait suite à l'affaire des pétards lancés par des supporters du FC Metz sur Anthony Lopes.

Mais, ce lundi, les dirigeants messins ont décidé de prendre les devants au cas où le match à huis clos serait maintenu par la FFF. « A ce jour, nous ne savons donc toujours pas si le match FC Metz – Olympique Lyonnais pourra se rejouer avec l’ensemble du public messin présent dans les tribunes du Stade Saint-Symphorien. Cette attente se prolongeant et la fin de saison approchant, le FC Metz a décidé de ne pas attendre la décision finale, et de vous offrir dès maintenant une compensation dans l’éventualité où le match FC Metz – Olympique-Lyonnais serait amené à se rejouer à huis clos. Afin de dédommager les abonnés du club grenat de ce préjudice éventuel et conformément à l’article 18 des Conditions Générales de Vente « Abonnements » pour la saison 2016-2017, nous avons le plaisir de vous offrir jusqu’à deux invitations par abonnement souscrit pour le match FC Metz – Stade Rennais qui se jouera le samedi 4 mars 2017 à 20H00 au Stade Saint-Symphorien », a annoncé le club lorrain, qui pour ceux qui n’avaient que des billets pour ce seul match entre Metz et l'OL offrira deux invitations pour Metz-Bastia prévu le 18 mars. Bien évidemment, si le match FCM-OL se joue « normalement », alors les abonnés pourront assister à cette rencontre, tout comme les détenteurs d’un simple billet.