Metz : Le « hourra football » a finalement payé

Dans : Metz, Ligue 1, FC Nantes.

Philippe Hinschberger, entraîneur de Metz, après le nul contre Nantes (1-1) : « C'est un bon point, parce qu'on a joué une belle équipe de Nantes. La première mi-temps a été équilibrée et Nantes a été au-dessus en deuxième mi-temps. Il n'y avait pas de surprise. On s'en sort bien. Nantes marque logiquement. Je regrette qu'on donne le but. Ils marquent en trois passes. On a souffert en deuxième mi-temps. Ils ont trouvé des situations trop facilement. On a plutôt mieux fini. On a tout jeté dans la bataille sur la fin. C'était un peu du hourra football. On ne méritait pas forcément de gagner, mais on recevra sans doute des équipes moins valeureuses que ce FC Nantes, qui est une bonne équipe ».