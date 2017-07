Metz : Hinschberger prêt à tenter le pari Emmanuel Rivière

Dans : Metz, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2018, Emmanuel Rivière pourrait revenir en France cet été. Dans l’Hexagone, certaines formations suivent en tout cas sa situation de près. C’est notamment le cas du FC Metz, qui aurait coché le nom de l’attaquant de 27 ans sur ses tablettes pour combler le départ de Mevlut Erding, et le probable départ d’Ismaïla Sarr cet été, selon L'Equipe. Prêté à Osasuna (Liga) la saison passée, l’ancien buteur de l’AS Monaco n’a disputé que 15 matchs et n’a inscrit aucun but en championnat. Le joueur est évalué à moins de 2 millions d’euros…