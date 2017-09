Metz : Hinschberger pousse un ouf de soulagement

Dans : Metz, Ligue 1, SCO.

Philippe Hinschberger, entraîneur de Metz, après la victoire à Angers (0-1) : « On a le sentiment d'être enfin récompensés. Ce n'est jamais facile de venir s'imposer ici à Angers, on l'a vu en deuxième mi-temps, à la fin du match surtout, on a souffert. J'aurais aimé qu'on marque deux ou trois buts, on avait les situations pour. Malheureusement on a tremblé jusqu'à la dernière seconde. On a sorti le match qu'il fallait faire, un match de guerriers, de combattants, avec de la qualité technique. Chaque équipe a eu ses temps forts, ses temps faibles. Angers a bien poussé en deuxième période. Je le répète, un deuxième but n'aurait pas été superflu car jusqu'à la dernière seconde, on aurait pu se faire égaliser ».