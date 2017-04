Metz : Hinschberger juge tout cela « dégueulasse »

Dans : Metz, Ligue 1, OL.

Philippe Hinschberger (entraîneur de Metz après la défaite contre l’OL dans un match à rejouer) : « Le huis clos ? Je vais vous dire : c'est dégueulasse. Ça crée un contexte de merde. C'est pourri, tout ça par la grâce de deux abrutis. C'est édifiant. On s'adapte. On a fait notre match en première mi-temps. Cela a été plus compliqué ensuite. Mais au final, ces deux confrontations contre Lyon à Saint-Symphorien resteront comme deux mauvais souvenirs. »