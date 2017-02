Metz : 5-0 contre l'OL, c'est un moindre mal avoue Hinschberger

Dans : Metz, Ligue 1, OL.

Philippe Hinschberger, entraîneur de Metz, après la défaite à Lyon (5-0) : « Sur l’ensemble du match, on prend cinq buts, mais on peut même en prendre plus. Par contre, sur la deuxième période, il y avait quelque chose à faire… C'est un match au cours duquel on peut marquer les premiers quasiment à la première minute. On a quand même deux ou trois situations. C'est comme ça. À 2-0, on peut encore obtenir un résultat, mais à 3-0, le match était terminé, donc 5-0, c'est anecdotique », a-t-il déclaré sur beIN Sports.