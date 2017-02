Metz : 0-12 en deux matchs contre Monaco, « c'est gênant »

Dans : Metz, Ligue 1, Monaco.

Philippe Hinschberger, entraîneur de Metz, après la défaite à Monaco (5-0) : « À 3-0 à la 20e minute, l'équipe n'a pas renoncé, même si la partie a été très longue... Contre Monaco, c'est dur tout simplement. C'est une équipe qui joue juste dans tous les compartiments du jeu. Mbappe ? C'est un très bon joueur avec de nombreuses qualités. Mais on lui a laissé trop de liberté, comme avec les autres joueurs de Monaco. Plusieurs buts viennent d'un centre de loin. Et avec Falcao, ça ne pardonne pas. C'est un grand attaquant, avec son anticipation et son jeu au premier poteau. Je n'ai pas regrets. On ne joue pas le même championnat que l'ASM. Après, perdre deux fois contre eux en prenant 12 buts, c'est gênant... ».