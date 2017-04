FCM : Metz prépare mal ses trois prochaines finales

Dans : Metz, Ligue 1.

Philippe Hinschberger (coach de Metz après la défaite à Bordeaux) : « On a joué dans les points forts de Bordeaux donc c'était compliqué. On a fait ce qu'il ne fallait pas faire, on a rendu des ballons, on a pris des contres contre une équipe qui était plus dynamique que nous, qui est forme sur la deuxième partie de saison. On donne le deuxième but, on donne le troisième but, ça fait un petit peu mal. On se crée des occasions à 3-0 quand on décide de jouer un petit peu et que l'adversaire relâche un peu la pression. En première période, ce que l'on a fait était insuffisant offensivement avec un attaquant qui est grand qu'on n'arrive pas à toucher. On n'était pas très très organisé, l'équipe n'avait pas beaucoup de jambes. Depuis qu'on a battu Bastia il y a trois semaines, tout le monde dit qu'on est sauvé parce que l'on a 35 points. Très bien mais à 35 points, on ne se sauve pas. Nous, on a un petit peu d'avance mais on n'est pas sauvé. On a des matches à faire, des matches cash avec Caen, Lorient, Nancy, il va falloir être présent. Il faudra montrer autre chose. C'est une soirée à oublier, une de plus mais on a l'habitude.»