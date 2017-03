FCL : Lorient mécontent du verdict de Metz-OL

Dans : Metz, Ligue 1, OL, Lorient.

La commission supérieure d'appel de la FFF a donc finalement décidé vendredi de redonner au FC Metz les deux points que la commission de discipline de la LFP lui avait retirés après les sérieux incidents du match contre l'Olympique Lyonnais. Ces deux points font le bonheur du club messin, mais moins celui de ses rivaux pour la lutte pour le maintien. Cependant, la plupart des équipes concernées par ce dossier estime qu'il n'y a rien à redire suite à cette décision...sauf Lorient. La lanterne rouge de Ligue 1 est même agacée par ce revirement.

C'est ce qu'explique le vice-président des Merlus dans L'Equipe. « Je suis un peu surpris. Au départ, la Ligue avait insisté sur l’extrême gravité des faits. N’oublions pas qu’un joueur aurait pu être grièvement blessé. L’application du règlement consistait soit à donner match perdu à Metz (0-3) sur tapis vert, soit à lui retirer des points. Or, avec ce sursis généralisé, on aboutit à une certaine confusion. Même si c’est difficile de tout maîtriser, les dirigeants doivent être pleinement responsables de ce qui se passe dans leur stade », explique Alex Hayes, qui ne peut cependant que constater cette situation. En attendant, Lorient est toujours à six points du 17e, Nancy.