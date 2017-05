OM : Zubizarreta passe à l'action pour une piste défensive de Garcia !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Alors que le mercato estival n’ouvre ses portes que dans un mois, la défense de l’Olympique de Marseille fait déjà beaucoup parler. Récemment, plusieurs noms ont circulé pour renforcer ce secteur de jeu défaillant à l’OM, ceux d’Aymen Abdennour et de Laurent Koscielny en tête. Mais ce mardi, une piste évoquée ces dernières semaines est à nouveau relayée par la presse anglaise, celle menant à Simon Kjaer.

Indiscutable à Fenerbahçe depuis son arrivée au club en juillet 2015, l’international danois devrait quitter le club turc à la fin de la saison. Effectivement, ce dernier souhaite vendre ses joueurs majeurs pour faire face à des problèmes de trésorerie. Ainsi, comme l’indiquent nos confrères du Talksport, les dirigeants de Fenerbahçe sont attentifs aux éventuelles offres pour l’ancien Lillois. Et dans ce domaine, l’Olympique de Marseille, via son directeur sportif Andoni Zubizarreta, serait passé à l’action. Effectivement, le média britannique explique que le dirigeant de l’OM a proposé 10 ME pour tenter de recruter le défenseur de 28 ans, dont le profil athlétique, mais à l’aise balle aux pieds, plaît beaucoup à Rudi Garcia.

Néanmoins, il faudrait faire face à la concurrence pour l’Olympique de Marseille. Car un autre club avance doucement ses pions pour recruter le joueur aux 66 sélections avec le Danemark : Hull City. A la lutte pour son maintien en Premier League, le club entraîné par Marco Silva serait très intéressé par le robuste défenseur en cas de maintien parmi l’élite, en vue de la saison prochaine. Si cette piste ne fera peut-être pas rêver les supporters de l’OM, elle pourrait avoir le mérite de renforcer de manière certaine la défense centrale phocéenne, et cela à moindre coût.