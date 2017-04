OM : Zubizarreta lâche des indices sur l’avenir de Pelé

Dans : OM, Mercato.

Malgré les bonnes performances de Yohann Pelé (34 ans), de nombreuses rumeurs évoquent un changement de gardien à l’Olympique de Marseille cet été.

Steve Mandanda, Iker Casillas, Victor Valdés… Des bruits de couloir qui laissent entendre que le club phocéen pourrait reléguer l’ancien Sochalien sur le banc des remplaçants. S'il n'a pas confirmé cette tendance, le directeur sportif Andoni Zubizarreta n’a pas non plus démenti, lui qui a annoncé des discussions en cours avec Pelé.

« Nous sommes en train de discuter. Le poste de gardien est assez particulier. On dit toujours que tous les postes doivent être doublés pour anticiper tous les matchs d'une saison, mais pour les gardiens de but, il faut penser différemment, entre le n°1 et le n°2. Tu dois toujours avoir la possibilité d'avoir un bon n°2, qui te donne la sécurité au moment où tu en auras besoin. Il doit se sentir important alors qu'il passe beaucoup de temps sur le banc, c'est une question d'équilibre qui est difficile à trouver », a expliqué l’Espagnol dans La Marseillaise.

Un jeune gardien n°1 ?

« Mais j'ai l'impression que ça évolue. De mon temps, il y avait le gardien titulaire, et le remplaçant ne jouait presque jamais. Maintenant, il y a tellement de compétitions que j'ai l'impression que les deux gardiens peuvent se partager plus de minutes. Mais c'est toujours une discussion un peu particulière. On est en train de parler de tout ça, a ajouté le dirigeant, avant d’ouvrir la porte à un jeune gardien. (…) Certains pensent que la jeunesse dans les buts constitue un risque. C'est une théorie, mais c'est faux car c'est justement le meilleur moyen de prendre de l'expérience. » L’OM pourrait donc recruter un portier d’avenir et proposer le poste de doublure à Pelé.