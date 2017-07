OM : Zubizarreta flaire un bon coup à 10 ME en Ukraine

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’OM s’est déjà bien renforcé depuis le début du mercato en recrutant Valère Germain, Steve Mandanda, Adil Rami et surtout Luiz Gustavo. L’arrivée du Brésilien en provenance de Wolfsburg permet d’ailleurs de donner une tout autre ampleur au milieu de terrain de Rudi Garcia, formant avec Maxime Lopez et Morgan Sanson un trio très prometteur. Mais malgré ce bel attelage et la présence sur le banc d’André-Franck Zambo-Anguissa (21 ans), Andoni Zubizarreta pourrait être tenté d’amener une touche supplémentaire au milieu de terrain phocéen. Il aurait ainsi visé un jeune compatriote de Luiz Gustavo.

Selon les informations de Guillermo Bullon, le directeur sportif de l’OM aurait jeté son dévolu sur Fred, le milieu de terrain relayeur évoluant au Shaktar Donetsk. Recruté pour 15 millions d’euros en 2013 en provenance du Sport Club Internacional (Brésil), le natif de Belo Horizonte compte 6 sélections avec le Brésil. Il possède surtout un style de jeu « box to box » dont ne dispose pas forcément Rudi Garcia malgré l’homogénéité de son milieu de terrain. Encore sous contrat jusqu’en 2021, le joueur est évalué à environ 10 millions d’euros.