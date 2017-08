OM : Zubizarreta cible un buteur de Liga au mercato

Dans : OM, Mercato, Liga.

Toujours en quête d'un nouvel attaquant de pointe, l'Olympique de Marseille aurait désormais les yeux rivés vers le championnat espagnol.

Si Valère Germain fait parfaitement son travail depuis son arrivée à Marseille, sachant qu'il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en trois matchs officiels sous le maillot phocéen, la direction de l'OM veut encore recruter un nouveau buteur. Mais contrairement à ce qui était attendu, celui-ci ne devrait pas être un top player européen puisque Marseille n'a tout simplement pas les moyens financiers pour taper dans le très haut de gamme. Malgré tout, l'OM fera tout son possible pour faire le meilleur choix. Et l'heureux élu pourrait bien se trouver en Liga.

Après avoir agi dans un marché très franco-français, avec les arrivées estivales de Mandanda, de Rami, d'Amavi et de Germain, Andoni Zubizarreta pourrait imposer sa patte en faisant venir un joueur espagnol. Selon France Football, le club marseillais s'intéresse en tout cas à Sergi Enrich. Auteur d'une très bonne saison dernière à Eibar, où il a marqué 11 buts en Liga, l'attaquant de 27 ans dispose d'une clause libératoire de 10 ME. Un prix en totale adéquation avec le budget de l'OM. Reste désormais à savoir si Marseille creusera cette piste ibérique jusqu'au bout, sachant qu'Enrich serait complémentaire de Germain...