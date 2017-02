OM : Zubi explique comment il va rendre Payet encore plus fort

Dans : OM, Ligue 1.

Beaucoup de choses peuvent se passer dans le monde du football, mais faire revenir un joueur un an et demi après l’avoir vendu, et pour un prix bien supérieur, est tout de même assez rare.

C’est le pari qu’a tenté de faire l’OM en déboursant 29 ME pour acheter Dimitri Payet, vendu 18 mois plus tôt pour 15 ME à West Ham. Le meneur de jeu olympien retrouve progressivement son rythme, et s’il est très attendu avec son étiquette d’international français payé très cher, son jeu n’est pas forcément celui d’un faiseur de miracle permanent. Dimitri Payet a besoin d’être bien entouré pour briller, et ça, Andoni Zubizarreta l’a bien compris et va le mettre en œuvre lors du mercato estival.

« Par les temps qui courent, un joueur est à peine arrivé que l’on veut déjà faire un bilan et imaginer ce qu’il va se passer. On a à peine le temps de présenter Payet que certains se disent déjà : « Il est trop cher, il est trop vieux, etc… ». Moi, je suis plus pragmatique. Je laisse le football parler. Il n’y a que le football qui détient la vérité. Connaissant le joueur, connaissant son talent, connaissant notre effectif, je pense que la mayonnaise va prendre. Je le sens bien. On devra améliorer certaines choses, avoir d’autres recrues, qui rendront Payet encore plus fort. Ça on verra cet été, mais je pense que le retour de Payet à l’OM, ce sera une réussite », a assuré sur RMC le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, persuadé que le meilleur est à venir concernant l’international français.