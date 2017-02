Dans : OM, Serie A, Mercato.

Un jeune milieu prometteur, qui évolue à l’Olympique de Marseille et qui intéresse les cadors de Serie A… Non, ce n’est pas Maxime Lopez.

Dans la presse italienne, on parle plutôt d’André-Frank Zambo Anguissa (21 ans). Régulièrement utilisé par l’entraîneur Rudi Garcia, le Camerounais (21 apparitions dont 14 titularisations en L1) aurait tapé dans l’oeil de plusieurs formations européennes dont la Juventus Turin, la Roma et le Milan AC, nous apprend Calciomercato.

Plutôt surprenant dans la mesure où celui qui a refusé de disputer la CAN 2017, remportée par ses compatriotes, n’est pas le plus talentueux des milieux marseillais… Mais cela n’empêche pas le média transalpin de décrire Zambo Anguissa comme un joueur « box to box » et de le comparer à Yaya Touré pour ses qualités athlétiques. C’est peut-être aussi l’avis de Garcia qui, toujours selon la même source, voudrait prolonger le contrat de son joueur lié à l’OM jusqu’en 2018. On pourrait donc assister à un feuilleton assez inattendu.