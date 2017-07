OM : Anguissa considère déjà Garcia comme son père à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Brillant lors de la Coupe des Confédérations avec le Cameroun, André-Franck Zambo-Anguissa est revenu à Marseille avec un autre statut cet été. Toujours jeune et prometteur, pas encore titulaire à part entière, il inspire désormais plus confiance. Chez les supporters comme chez ses coéquipiers, le regard envers Zambo a changé et cela s’est concrétisé par une prolongation de contrat jusqu’en 2021. Rudi Garcia mise sur lui, et l’ancien milieu du Stade de Reims compte bien rendre la confiance que lui accorde celui qu’il considère déjà comme son père à l’OM.

« Je n'ai pas honte de le dire : quand je vois Rudi, c'est comme si je voyais mon père. Il est dur mais juste. Il est tout le temps sur mon dos. Il me crie dessus si je rate une passe mais ne dira rien si un autre en rate une. Il a envie que je me perfectionne, veut m'aider. Moi, je veux apprendre. Je puise ma force dans ceux qui croient en moi. Le coach voit en moi un gros potentiel, un futur grand et me le dit souvent. Ça me fait pousser des ailes » a confié dans les colonnes de La Provence le jeune milieu de terrain phocéen, qui devra faire face à une rude concurrence cette saison. Dans son secteur de jeu, Morgan Sanson et Maxime Lopez partent comme des titulaires devant la sentinelle Luiz Gustavo.