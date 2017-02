OM : Yohann Pelé le maillon faible ? Sa réponse est franche...

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille s'est peut-être vu trop beau vendredi soir avant le match à Metz, formation de bas de tableau qui lutte pour se maintenir. Mais contre toute attente, l'OM est tombé à Saint-Symphorien en encaissant un but sur coup-franc en fin de match. Au l'heure du bilan, Yohann Pelé n'a pas tourné autour du pot, et le gardien de but de l'Olympique de Marseille a assumé totalement la responsabilité de ce résultat négatif en raison de ce nouveau coup-franc direct encaissé, le quatrième depuis le début de saison par l'OM.

Car pour Yohann Pelé, nul doute qu'il a fauté sur cette action. « Malheureusement, il n’y a pas grand-chose qui a marché pour l’équipe, même si on avait bien commencé le match (…) On savait que les coups de pied arrêtés étaient leur force, mais on prend ce but c’est dommage. Sur le coup-franc, je tente de trouver un angle pour voir la balle, mais j’ai voulu trop anticiper et quand j’ai voulu reprendre mes appuis j’ai glissé et il la met au fond. C’est certain que ce but-là je le prends pour moi. Je dois faire mieux sur ce genre de ballon… », a reconnu le gardien de but de l'Olympique de Marseille, histoire de ne pas trouver des fausses excuses.