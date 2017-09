OM : Yohann Pelé a joué blessé face à Amiens

Dans : OM, Ligue 1.

Comme face à Konyaspor jeudi (1-0), l’Olympique de Marseille était privé de Steve Mandanda à Amiens dimanche (2-0). Irréprochable la saison dernière, Yohann Pelé était de nouveau titularisé par Rudi Garcia. Mais selon La Provence, « l’Albatros » a bien failli ne pas tenir sa place en Picardie.

En effet, la doublure de Steve Mandanda a quitté l’échauffement avec Franck Le Gall et Alain Soultanian, membres du staff médical, avant le match face à l’ASC. Selon le quotidien régional, le gardien de l’OM a joué blessé à l’épaule à sa demande. « Il a très bien joué donc chapeau à lui » s’est expliqué Rudi Garcia après la rencontre, rassuré par l’homme aux 18 clean-sheats la saison dernière en Ligue 1 et qui vient d’enchaîner deux matchs sans encaisser de but, malgré une blessure.