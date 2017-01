OM : West Ham va baisser ses prétentions pour Payet

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Une première ouverture a lieu dans le possible transfert de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille, mais ce n’est pas gagné pour autant. Conscient qu’il sera bien difficile de revoir le milieu de terrain français sous le maillot de West Ham, les dirigeants auraient accepté l’idée d’un départ, mais avec une condition de taille. En effet, grâce à son Euro convaincant et sa belle saison précédente, avec une énorme prolongation à la clé, l’ancien marseillais a pris de la valeur. Et pour laisser filer le milieu offensif de 30 ans, le club londonien demanderait la bagatelle de 40 ME, annonce The Times.

Une somme qui approche tout de même du double de la première proposition marseillaise, et qui démontre toute l’étendue du chemin qu’il reste à parcourir pour trouver un accord. Mais la presse anglaise est assez unanime à ce sujet, la posture actuelle du club londonien est surtout de façade. Le Mirror affirme que West Ham se met déjà à la recherche d’un milieu offensif capable de compenser le transfert de Payet, que personne ne voit rejouer au Stade Olympique de Londres. Et selon le journal anglais, un accord autour de 30 ME semble largement possible d’ici la fin du mois de janvier. Cela reste très cher, mais c'est à ce prix qu'on ramène un international français en Ligue 1.