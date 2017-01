OM : West Ham l'avoue, il ne sait pas quoi faire de Payet

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Sans surprise, le feuilleton Dimitri Payet fait beaucoup parler en Angleterre. Surtout du côté de West Ham où l’on commence à réagir publiquement.

Comme le manager Slaven Bilic, qui a tout tenté pour calmer son milieu de terrain, les dirigeants ne comprennent pas comment le Français peut oser partir au clash contre un club qui lui a tout donné. Une attitude irrespectueuse qui incite le co-propriétaire David Gold à bloquer le retour de Payet à l’Olympique de Marseille.

« Je suis attristé par ces dernières révélations. Nous avons cédé à toutes ses demandes depuis qu’il a rejoint le club, on a signé un contrat longue durée avec lui en lui donnant cinq nouvelles années de contrat en février dernier. Nous sommes clairs : il n’est pas à vendre, a assuré le dirigeant londonien sur le site officiel des Hammers. On a donné à Dimitri l’opportunité de jouer dans le meilleur championnat du monde à une époque où il n’était même pas en équipe de France. Son passage ici lui a servi de tremplin pour devenir l’un des meilleurs joueurs en Europe. Il a signé un contrat longue durée la saison dernière, on veut qu’il l’honore. »

« Plus tôt il sera parti, mieux ce sera »

De son côté, la vice-présidente Karren Brady souhaite aussi conserver le meneur de jeu, mais sans prendre le risque d’affecter le reste du groupe. « Nous avons déjà fait de lui notre joueur le mieux payé. Nous allons tout faire pour essayer de le garder, bien sûr, mais son attitude continuera d'affecter l'équipe tant qu'il ne changera pas de comportement. Personnellement je ne le vendrais à aucun prix, a-t-elle lâché. Avec cette attitude, plus tôt il sera parti mieux ce sera. » Visiblement, le cas Payet ne fait pas l’unanimité à West Ham, ce qui laisse un espoir à l’OM.