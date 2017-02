OM : West Ham a vendu Payet à moitié prix

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Dimitri Payet (29 ans) a quitté West Ham pour l’Olympique de Marseille, mais les Hammers continuent de parler du meneur de jeu.

Très affecté par l’attitude de l’international français, parti au bras de fer pour retrouver l’OM, le club londonien semble regretter son transfert à 30 M€. « Il vaut entre 40 et 50 millions de livres (entre 46 et 58 M€), a estimé le co-président David Gold, interrogé par BT Sport. En temps normal, il nous aurait rapporté au moins 35 millions de livres (40 M€). » Mais d’un autre côté, West Ham se réjouit presque du départ de Payet qui a permis les arrivées de José Fonte et Robert Snodgrass.

« L'équipe est plus forte, l'état d'esprit est bon maintenant, a confié le dirigeant. Il y a eu une période, il y a quelques mois, où le moral était en baisse. Nous devions prendre cette décision. Nous ne voulions pas qu'il parte, nous étions déterminés à le garder. Le manager voulait construire l'équipe autour de Dimitri mais, malheureusement, c'est parfois impossible. Vous faites le maximum et soudain vous vous dites "ça ne va pas fonctionner" et vous souffrez en silence. Il a laissé tomber les supporters, il a abandonné le club et je suis extrêmement déçu. » Autant dire que le pensionnaire de Premier League a perdu gros dans cette histoire.