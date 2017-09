OM : « Vide comme ta tactique », la double réponse de Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Il n’y avait pas grand-monde au Stade Vélodrome ce jeudi soir pour la réception de Konyaspor.

Si l’affiche n’était pas forcément de premier choix, ce sont les résultats récents, le mercato à l’arrache et la déception des fans olympiens qui ont provoqué ce climat délétère au Vélodrome. Des banderoles agressives accompagnées de fumigènes ont marqué la première période. Rudi Garcia en a pris pour son grade, se voyant critiquer à travers le stade « vide comme la tactique de Rudi ». En cela, l’entraineur marseillais a apporté deux réponses.

Tout d’abord directement sur le terrain avec justement un changement tactique permettant au jeune Kamara, très apprécié par les supporters, de débuter comme titulaire au milieu. Ensuite en mettant sur le banc un Patrice Evra qui cristallise les critiques et enfin dans l’organisation offensive en mettant Dimitri Payet quasiment comme un vrai numéro 10, où il pourra mieux exprimer son talent que sur l’aile au cœur d’un 4-2-3-1. La deuxième réponse est plus classique, puisqu’en voyant la colère du Vélodrome, Rudi Garcia a simplement fait le souhait de retrouver le chemin régulier de la victoire pour faire revenir les supporters.

Des victoires et les supporters reviendront

« Il fallait jouer dans un contexte difficile, les joueurs étaient peut-être un peu crispés au début, mais il faut dégager de l’envie, c’est ce qu’ils ont fait. Maintenant il y a un match à Amiens, qui vient vite, dimanche à 15h, il faudra aller récupérer les points perdus à domicile. Ce qui compte c’est de gagner des matches et mettre les supporters derrière leur équipe, on est plus forts quand on est soutenus », a souligné le technicien phocéen, persuadé qu’une bonne série permettra d’oublier cette mauvaise passe.