OM : Valbuena lâche la phrase qui tue sur l'OM et ses supporters

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Mathieu Valbuena était titulaire samedi soir avec Fenerbahçe contre l'Olympique de Marseille en amical. Et le milieu de terrain a bien compris que les supporters de l'OM ne lui pardonnaient toujours pas d'être passé par l'OL. Copieusement conspué par la tribune marseillaise, Mathieu Valbuena a cependant été très chaleureusement soutenu par des supporters turcs au meilleur de leur forme et très chauds.

Après le match, évoquant cette lutte à distance, Valbuena a confié que pour lui les fans de Fenerbahçe étaient clairement trois tons au-dessus de ceux de l'OM. « C’est toujours un plaisir de retrouver l'Olympique de Marseille, de revoir les amis, même si on a perdu 1-0. Mais on est toujours dans la phase de préparation. J'ai trouvé l'OM bien, il y a beaucoup de nouvelles têtes, mais l'effectif est très fourni. A Fenerbahçe, mon adaptation se passe très bien, le coach me fait énormément confiance, il y a un groupe de super mecs avec de l'expérience. On va monter en puissance. J'ai connu Marseille, et je trouve que Fenerbahçe, c'est encore trois fois plus pour l'ambiance, le club est connu dans le monde entier, partout où on va les supporters sont vraiment bouillants », a confié Mathieu Valbuena, qui remet un peu d’huile sur le feu.