OM : Valbuena avoue que le mercato de l'OM ne claque pas

Dans : OM, Ligue 1.

Même s'il a quitté l'Olympique de Marseille il y a maintenant trois ans, Mathieu Valbuena garde un œil attentif sur son ancien club, qui lui fait un peu de peine.

Cette saison 2017-2018 devait être celle du renouveau à Marseille. Sauf que le Champions Project de Frank McCourt a pris du plomb dans l'aile cet été, avec un mercato mitigé, et notamment à cause du fameux grand attaquant. Sixième de L1 après six journées, à trois points du podium, l'OM a bien limité la casse, mais les deux claques contre Monaco (6-1) et Rennes (1-3) ont fait beaucoup de mal. Surtout auprès des supporters, qui ont montré leur mécontentement face à Konyaspor jeudi dernier en Europa League (1-0) en laissant un Vélodrome vide avec 8 600 supporters, soit la pire affluence du siècle pour l'OM. Une situation qui rend Mathieu Valbuena triste.

« Ça fait du mal de voir cet OM un peu malade. Quand on voit l’effectif, il est bien meilleur que pas mal d’équipes dans ce championnat. Il faut que la mayonnaise prenne. Peut-être que les supporters auraient voulu un recrutement plus clinquant. Je suis triste de voir les supporters comme ça. Cela fait deux ans que le club n’était pas en coupe d’Europe et voir aussi peu d’affluence dans ce stade, franchement ça m’a touché. Il y a quelqu’un qui est venu pour racheter le club. Ils s’attendaient peut-être à voir un peu plus de noms. À l’OM, on veut des noms. Le recrutement a été bon, peut-être pas assez à leur goût. Ce n’est que le début de saison, il faut attendre et ne pas tirer d’enseignements », a lancé, dans Team Duga, l'ancien Marseillais (2006-2014), qui espère désormais que l'OM va poursuivre sa bonne dynamique actuelle après sa belle victoire à Amiens (0-2).