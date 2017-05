OM : Vainqueur n'a aucune nouvelle de Marseille pour son avenir

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

La semaine passée, Jacques-Henri Eyraud avait indiqué que les discussions avaient commencé concernant le cas de William Vainqueur, l'Olympique de Marseille devant convertir en transfert définitif le prêt du joueur de l'AS Rome. Mais en attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, le milieu défensif de l'OM fait le boulot, même s'il est forcément impatient de connaître le club où il jouera la saison prochaine. Car Vainqueur n'a pas caché son désir de poursuivre sa route à Marseille.

Ce mardi, à moins d'une semaine de la fin du championnat, William Vainqueur l'avoue sans problème, il n'a strictement aucune info définitive sur sa situation à venir. « Si j’en sais un peu plus sur mon avenir ? Non, toujours pas. On va peut-être entamer des discussions, je pense qu’on attend d’être qualifiés pour la Ligue Europa avant de le faire. J’ai fait ce que j’avais à faire, on verra. Je suis bien ici comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises. Le coach a fait part de son désir de me voir rester… », constate, dans La Provence, le milieu de terrain de 28 ans, visiblement décidé à prendre tout cela avec philosophie. Les supporters de l'Olympique de Marseille ont eux choisi, Vainqueur étant devenu un des chouchous du Vélodrome en raison de son engagement total. Reste à convaincre la Roma.