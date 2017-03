OM : Vainqueur croit encore au happy end en Ligue 1

Dans : OM, Ligue 1.

Désormais éliminé des deux Coupes nationales, l’OM va vraiment vivre une fin de saison uniquement concentrée sur le championnat.

La formation de Rudi Garcia va devoir cravacher pour rattraper et rejoindre le wagon composé notamment de Bordeaux et Saint-Etienne, en lutte pour la cinquième place, la seule qui assure une participation européenne en vue de la saison prochaine. William Vainqueur, qui n’est pas certain d’être encore olympien la saison prochaine, entend bien se servir de l’état d’esprit et de la performance offensive du match de Coupe face à Monaco (défaite 3-4) pour aller chercher un billet pour l’Europe, ce dont personne n’ose trop rêver après le 1-5 concédé face au PSG dimanche dernier.

« On avait à cœur de se faire pardonner, car le Clasico reste encore en travers de la gorge. On est déçu, et on est encore plus déçus pour les supporters parce qu'ils ne méritaient pas ça. Ils ont tout donné pour nous. Et encore aujourd'hui ils nous ont encore supportés. On doit les remercier et surtout leur tirer un grand coup de chapeau. Si on reste sur le même état d'esprit, je pense qu'on peut accéder à l'Europe, avant la fin du championnat », a confié le milieu de terrain marseillais, qui sait toutefois qu’un résultat négatif à Lorient dimanche prochain pourrait sacrément compliquer cet objectif.