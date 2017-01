OM : Vainqueur annonce déjà la couleur au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Prêté l'été dernier par l'AS Rome à l'Olympique de Marseille, où Rudi Garcia n'avait pas encore posé ses valises, William Vainqueur est clairement une bonne pioche pour le club phocéen. Reste que le milieu de terrain appartient toujours au club de Serie A et que son avenir à l'OM pourrait donc s'achever en fin de saison. Mais, dans La Provence, Vainqueur ne cache pas qu'il a déjà fait son choix s'il se retrouve entre la possibilité de repartir en Italie ou de rester à l'Olympique de Marseille.

En effet, pour William Vainqueur, l'OM est sa priorité absolue et il ne le masque pas. « Je suis prêté. Je l’ai déjà dit, je vais le redire : les discussions, ce n’est pas à moi de les faire. C’est entre le club et la Roma. Maintenant, tout le monde sait à quel point j’aime Marseille, l’attache que j’ai pour cette ville et pour l’OM. Je pense qu’il est encore un peu tôt pour discuter, on verra bien ce qui se passera. Ce qui me plait à Marseille ? L’ambiance, l’atmosphère qu’il y a autour de ce club, cette ville, ce climat. C’est un tout », explique le milieu de terrain, clairement décidé à continuer sa carrière sous le maillot de l'Olympique de Marseille et pas ailleurs.