OM : Une première piste défensive dévoilée pour le mercato

Dans : OM, Serie A, Mercato.

À la recherche d'un nouveau défenseur central pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille pourrait trouver son bonheur en Série A.

L'été prochain, le club phocéen va organiser un véritable brassage dans son effectif. Un grand buteur international est notamment attendu à la Commanderie, mais le chantier du prochain mercato se trouvera en défense. Si l'attaque marseillaise est bien fournie, avec Payet ou Thauvin, tout comme l'entrejeu, avec Lopez ou Sanson, l'arrière-garde de l'OM n'est pas à la hauteur du Champions Project... Et c'est pour combler ce point faible que la direction phocéenne s’attelle d'ores et déjà à cibler certaines recrues potentielles. En défense, et dans l'objectif de remplacer Rekik, Rudi Garcia souhaite recruter un central d'expérience et de qualité. Un profil qui colle à celui Gabriel Paletta.

Selon TMW, Marseille aurait effectivement jeté son dévolu sur le joueur du Milan AC. Très bon cette saison sous les ordres de Montella, et notamment dimanche lors du match nul contre Crotone (1-1), au cours duquel il a marqué un but, l'Italo-Argentin a séduit l'entraîneur olympien. Mais pour l'instant, cet intérêt ne semble pas réciproque puisque Paletta espère prolonger son contrat avec le Milan AC, qui court jusqu'en 2018, et attend donc un geste de la part de ses dirigeants. Une mauvaise nouvelle d'entrée pour l'OM dans ce dossier estimé à 7 millions d'euros...