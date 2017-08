OM : Une première offre de l'OM refusée pour Jovetic

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Toujours en quête d'un attaquant supplémentaire, l'Olympique de Marseille se démène, mais pour l'instant le club phocéen se heurte à la réalité du mercato dans ce secteur si particulier et où les tarifs flambent. Car si l'OM rêve toujours d'Olivier Giroud, même si les conditions financières d'un transfert du joueur d'Arsenal semblent inaccessibles, et que le dossier Carlos Bacca est toujours étudié, malgré le choix clairement affiché par l'attaquant de retourner à Séville, une troisième piste est entrée dans une phase plus concrète.

Selon L'Equipe, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont en effet transmis à l'Inter Milan une offre afin de s'offrir Stefan Jovetic, le buteur monténégrin prêté au mercato d'hiver à Séville et dont l'avenir ne semble plus milanais. Mais cette proposition de l'OM a été poliment mais fermement refusée par le club italien. Reste à savoir si Andoni Zubizarreta reviendra à la charge avec un chèque plus conséquent pour arracher la signature de Stefan Jovetic ou si le directeur sportif de Marseille se tournera vers d'autres choix déjà évoqués, Nikola Kalinic, Wilfried Bony ou bien encore Moussa Dembélé et Vincent Janssen.