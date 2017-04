OM : Une piste se confirme pour le mercato estival

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

À la recherche d'un nouveau gardien de but pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille continue de suivre de près Rui Patrício.

Après un premier mercato hivernal marqué notamment par l'arrivée de Dimitri Payet, la nouvelle direction phocéenne va passer la vitesse supérieure lors de l'été prochain. De grands changements sont attendus au sein de l'effectif marseillais. Si un attaquant de classe mondiale est attendue à la Commanderie, l'OM espère aussi recruter un gardien européen, capable de faire mieux que Yohann Pelé. Si le potentiel retour de Steve Mandanda est évoqué depuis plusieurs semaines, Marseille ne garde pas ses oeillères et explore d'autres pistes. Et l'une d'entre elles mènent à Rui Patrício.

Meilleur portier de l'Euro 2016 dans la cage du Portugal, le gardien joue au Sporting CP depuis l'an 2000. Et alors qu'il vient d'avoir 29 ans, Rui Patrício se demande s'il ne serait pas temps de quitter son cocon lusitanien. Pour cela, il dispose clairement d'une option à Marseille. En effet, le club olympien est venu l'observer à Arouca dimanche (1-2) aux côtés de Manchester United et de l'Atalanta, selon O Jogo. Preuve s'il en faut que l'OM est bel et bien placé dans le dossier Rui Patrício.