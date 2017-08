OM : Une piste offensive s'éteint à petit feu au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival, Divock Origi se dirige plutôt vers un transfert dans un club de Premier League.

Alors que le marché des transferts fermera ses portes jeudi soir prochain, le club phocéen n'a toujours pas trouvé son grand attaquant. Attendu depuis de très longs mois, ce fameux buteur confirmé se fait attendre. Et celui-ci ne devrait pas être Divock Origi. Cité comme une piste de l'OM cet été, l'attaquant belge est bien parti pour rester en Angleterre. En effet, selon The Telegraph, l'ancien buteur du LOSC se rapproche de Tottenham.

Plus trop dans les plans de Jurgen Klopp à Liverpool, sachant qu'il est remplaçant derrière Firmino, Sturridge et le jeune Solanke, le joueur de 22 ans doit quitter son club s'il veut participer à la Coupe du Monde 2018. Et les Reds, qui ont besoin d'argent pour recruter, sont ouverts à un transfert d'Origi. À la recherche d'un nouvel attaquant pour suppléer Kane et remplacer le flop Janssen, Tottenham veut s'attaquer au Belge. Mais sachant que Liverpool ne bradera pas son joueur, la troupe de Mauricio Pochettino va devoir sortir quelques millions d'euros pour convaincre toutes les parties. Autant dire que l'OM, qui ne boxe pas dans la même catégorie que les clubs anglais, semble distancé dans ce dossier Origi...