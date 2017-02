OM : Une défense (encore plus) flippante face à Rennes ?

Dans : OM, Ligue 1.

On ne peut pas dire que le mercato hivernal ait permis à l’Olympique de Marseille de se renforcer en défense.

Patrice Evra inquiète plus qu’il ne rassure pour le moment, et Grégory Sertic peut rendre des services, même si ce n’est pas son poste de prédilection et de formation. Face à Nantes, l’escouade défensive a pris l’eau, et les trois buts encaissés ont débouché sur une nouvelle défaite qui fait mal, puisque l’OM n’arrive toujours pas à enchainer. Samedi, c’est Rennes qui se présentera au Vélodrome et Rudi Garcia peut déjà se faire des cheveux gris puisque deux des plus solides arrières de son équipe, Rod Fanni et Hiroki Sakai, sont suspendus.

Résultat, selon La Provence, ce devrait être le grand chambardement derrière. En effet, le jeune Boubacar Kamara est encore trop juste après son retour de blessure, et c’est Zambo Anguissa qui devrait évoluer au poste d’arrière droit. Dans l’axe, Doria n’a toujours pas la préférence de Rudi Garcia, et ce devrait donc être une charnière composée de Sertic et Rolando, pour essayer de donner un peu plus de mobilité à une ligne défensive qui sera complétée par Evra, en quête de rythme et de rédemption après son mauvais match face aux Canaris.