OM : Un ticket Mandanda-Pelé à Marseille ? Courbis y croit

Dans : OM, Ligue 1.

Après avoir été régulièrement critiqué par les supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels lui reprochaient de ne pas avoir le niveau du club phocéen, Yohann Pelé a sérieusement fait changer d'avis nombre de ceux qui fréquentent les tribunes du Vélodrome. Car ces derniers temps, le gardien de but de 34 ans a souvent sauvé la baraque, lorsque la défense de l'OM prenait l'eau. Mais, forcément dans le cadre du projet cher à Frank McCourt, nombreux sont ceux qui espèrent un retour de Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille.

Evoquant la situation de Yohann Pelé sur Le Phocéen, Rolland Courbis estime que son association avec Steve Mandanda ne serait pas une honte pour l'OM, loin de là même. « Un ticket Mandanda-Pelé, pourquoi pas ? C'est sûr qu'avec Mandanda et Pelé dans les buts pour se partager les compétitions, l'OM serait très bien armé. C'est un dossier très délicat, car aucune équipe ambitieuse ne peut fonctionner sans un très bon gardien, c'est même la base. C'est un poste qui est aussi décisif que celui de buteur. Tout au long de ma carrière, j'ai combattu l'idée qu'un gardien de but valait forcément moins cher qu'un joueur de champ. On entend souvent la phrase "C'est cher pour un gardien"... c'est n'importe quoi ! », a confié l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui estime que ce poste très spécifique mérite que Jacques-Henri Eyraud fasse des efforts financiers.