OM : Un poste de n°1 ou une revalorisation ? Pelé n’a pas hésité

Victime d’une douleur musculaire, Steve Mandanda a dû déclarer forfait pour le match d’Europa League entre l’Olympique de Marseille et Konyaspor ce jeudi (21h05).

L’occasion pour Yohann Pelé (34 ans) de disputer sa première rencontre officielle de la saison, lui qui avait été performant en tant que titulaire lors du précédent exercice. Insuffisant pour changer les plans du club phocéen qui souhaitait installer un portier de renom. Du coup, le directeur sportif Andoni Zubizarreta avait prévenu l’ancien Sochalien dès l’hiver dernier, tout en lui promettant une revalorisation et des primes rétroactives en guise de récompenses pour sa belle saison.

Des arguments efficaces puisque Pelé a accepté de rester numéro 2 à l’OM, alors que d’autres formations lui proposaient un statut de titulaire cet été. Selon L’Equipe, Montpellier, Caen, Dijon et Lorient (L2) l’ont effectivement contacté. Pas de quoi perturber le Marseillais qui n’a jamais envisagé de se lancer dans un nouveau défi pendant le mercato. Visiblement, le banc et le salaire proposé étaient plus confortables...