OM : Un plan mercato-abonnement pour frapper très fort !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille veut frapper vite et fort dans la perspective de la saison prochaine, et Jacques-Henri Eyraud a décidé d'associer les associations de supporters au projet qu'il a. En effet, selon Le Phocéen, le président de l'OM rencontre actuellement les responsables des Virages du Vélodrome afin de travailler sur la possibilité de limiter la période des abonnements au seul mois de juin. Cela permettrait à l'Olympique de Marseille de provoquer un effet de rareté, et donc un plus gros engouement, et aux associations de supporters de s'organiser plus sereinement plutôt que d'attendre pendant deux ou trois mois que les adhérents viennent prendre un abonnement.

Et pour rendre ce mois de juin encore plus excitant, les responsables de l'OM veulent annoncer durant cette période la signatures de nouveaux renforts, histoire de démontrer que le projet de Frank McCourt est d'envergure. Autrement dit, le mercato servirait alors de caisse de résonance aux ventes des abonnements, Jacques-Henri Eyraud étant conscient que l'Olympique de Marseille ne peut pas se contenter des 17.000 cartes vendues pour cette saison. Du côté des dirigeants on espère sincèrement pouvoir doubler ce chiffre, et pour cela la qualification de l'OM pour l'Europa League serait une bonne chose. A Rudi Garcia et ses joueurs de finir le boulot.